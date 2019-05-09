По меньшей мере четыре человека пострадали в Москве из-за непогоды

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник, это произошло в результате падения деревьев. Между тем, собеседник агентства РИА Новости назвал цифру восемь человек. Инциденты, по его словам, произошли на территории Восточного и Юго-Восточного округов Москвы. О погибших в результате падения деревьев пока не сообщается.

Ранее в городе был объявлен желтый уровень погодной опасности. Угроза дождя и сильного ветра сохранится в столице на протяжении суток.