Би-би-си уволила журналиста за твит, в котором он сравнил сына британского принца Гарри и Меган Маркл с обезьянкой

Би-би-си уволила журналиста за твит, в котором он сравнил сына британского принца Гарри и актрисы Меган Маркл с обезьянкой.

Причиной увольнения писателя и журналиста Дэнни Бэйкера стал твит с фотографией семейной пары и между ними одетого, как человек, шимпанзе. Надпись гласила: «Королевский малыш покидает госпиталь». Всё это вызвало волну возмущения среди аудитории и даже обвинения в расизме в адрес радиоведущего. Дело в том, что Меган Маркл — герцогиня Сассекская и супруга принца Гарри — гражданка США, её мать — афро-американка. Некоторые из пользователей твиттера писали Бэйкеру: правда ли, что по его мнению темнокожие похожи на обезьян? Через какое-то время он этот твит удалил и написал, что никакого намёка на то, что мать мальчика — потомок афро-американцев, нет. И даже извинился, сказав, что его твит — непростительная ошибка.

Но было уже поздно. Руководство Би-Би-Си уволило его за поведение, несовместимое с этическим кодексом корпорации. Её представитель сказал, что Дэнни Бэйкер — «великолепный радиоведущий, но больше не будет вести своё еженедельное шоу».

Впрочем, это не первое его увольнение оттуда. 20 лет назад Би-Би-Си отказалась от сотрудничества с ним, после того, как он призвал болельщиков одного из футбольных клубов превратить в ад жизнь рефери, который, по его мнению, несправедливо судил матч с участием любимой команды Бейкера.

Как пишет газета The Independent, после оскорбления, допущенного в адрес сына Принца Гарри, шансы радиоведущего вернуться в эфир, крайне малы.

Сын герцога и герцогини Сассекских родился в этот понедельник. Как стало известно накануне, родители решили назвать его Арчи.