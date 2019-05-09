Сегодня в Казахстане заблокировали сайты нескольких СМИ, а также доступ к Фейсбуку, YouTube, Инстаграму и Телеграму

Соцсеть ВКонтакте продолжает работать, — сообщает агентство «Фергана». В СМИ связывают блокировку с протестными митингами и шествиями, которые должны пройти сегодня одновременно с акцией «Бессмертный полк». Накануне в Генпрокуратуре пообещали привлечь к ответственности участников несанкционированных митингов. 1 мая в Казахстане прошли акции протеста, участники которых требовали провести честные и прозрачные выборы президента. МВД сообщила о задержании восьмидесяти человек. Внеочередные выборы пройдут в Казахстане 9 июня.