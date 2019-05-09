США направили в район Персидского залива еще два стратегических бомбардировщика, способных нести крылатые ракеты большой дальности «Томагавк». В воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объявил о переброске в регион бомбардировщиков и ударной авианосной группы во главе с авианосцем «Авраам Линкольн», который сейчас находится в Средиземном море. Таким образом, Вашингтон предупредил Иран о готовности ответить силой на возможное нападение на американские войска и их союзников.