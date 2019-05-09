Помощник президента: Решение США повысить пошлины на ряд товаров из Китая негативно отразится на экономике РФ

Решение США повысить пошлины на ряд товаров из Китая негативно отразится на экономике России, — считает помощник президента Андрей Белоусов. Его цитирует ТАСС. Как отметил Белоусов, возможны непредсказуемые колебания курса рубля. Впрочем, риски невелики, думаю, с этой бедой мы справимся, — добавил помощник президента.

Ранее Дональд Трамп объявил о том, что Вашингтон с 10 мая увеличит пошлины на некоторые китайские товары с 10 до 25%. Несмотря на это, главный экономический советник председателя КНР Лю Хэ приезжает сегодня на переговоры в Вашингтон.

Приезд главного человека в Китае по экономическим вопросам, вице-премьера Лю Хэ оказался под угрозой срыва после того, как в воскресенье президент США Дональд Трамп пригрозил поднять с 10 до 25-ти процентов пошлины на импорт китайских товаров общей стоимостью 200 миллиардов в год. Ранее такой же мерой Трамп угрожал в марте, но в назначенный день тарифы так и не были подняты. США, в партнерстве с Европой и Японией пытаются заставить Китай свернуть планы правительства по финансированию китайских глобальных компаний в области робототехники, электромобилей и других технологий. США и партнеры настаивают на том, что все эти разработки основаны на украденных у Запада технологиях и на том, что Китайские власти требуют от иностранных компаний передачу технологий в обмен на доступ на китайский рынок, что нарушает обязательства, взятые на себя Пекином, по открытию своего рынка.

Угроза Трампа повысить тарифы для Китая и установление дедлайна — этой пятницы, привела к падению на финансовых рынках, но на новостях о том, что поездка китайской делегации в США все же состоится, индексы отросли обратно.

Отвечая на вопрос о том, принял ли Китай угрозы Трампа всерьез, пресс-секретарь китайского МИДа заявил, что такое уже «случалось много раз до того».

Торговая война США с Китаем уже обошлась обеим странам в 25 миллиардов долларов недополученной прибыли и привела к перебоям в поставках товаров, начиная с соевых бобов и заканчивая медицинским оборудованием.

С американской стороны в переговорах будет участвовать торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стив Мнучин.