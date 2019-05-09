Двое российских агентов ГРУ были заочно приговорены в Черногории за участие в организации попытки госпереворота

Двое российских агентов Главного разведуправления были заочно приговорены в Черногории за участие в организации попытки государственного переворота.

Как сообщило государственное Радио и телевидение Черногории, россияне были приговорены к 12 и 15 годам, среди других 14 человек, проходивших по делу. Объявляя приговор, судья отметила, что сотрудники ГРУ участвовали в совершении преступления с намерением запугать граждан Черногории, поставить под угрозу основы общественного строя и предотвратить ее вступление в НАТО. Как пишет украинское издание «Европейская правда», пять лет тюрьмы получили также лидеры пророссийского Демократического фронта, бывший сербский генерал полиции и несколько членов сербских ультра-националистических групп. Сторона обвинения на объявлении приговора заявила, что заговорщики пользовались поддержкой Кремля, и одной из их целей было физическое устранение тогдашнего премьер-министра Черногории Мило Джукановича. Как заявил спецпрокурор Катнич заговор предполагал использование снайпера, который должен был застрелить Джукановича в день выборов, 16 октября 2016 года. Один из двух россиян, некто Попов, уже объявлен Интерполом в международный розыск. Расследователи из группы Белингкэт, которые выявили имена двух других агентов российской разведки, совершивших покушение на Скрипалей, утверждают, что настоящее имя участника заговора в Черногории – Владимир Моисеев.

Сайт Би-би-си пишет, что лидеры черногорской оппозиции продолжают отвергать обвинения в свой адрес, настаивая на том, что их действия, наоборот, были нацелены на разоблачение противников Джукановича, который сейчас занимает пост президента страны. Со слов политика, произнесенных им после ареста заговорщиков, спецслужбы Черногории обнаружили 125 тысяч евро и несколько комплектов обмундирования, которое должно были помочь им скрыть свои личности. Сторона обвинения также утверждает, что после неудавшейся попытки переворота несколько десятков ящиков с оружием и боеприпасами были выброшены участниками заговора в некоем водоеме на территории неназванного, соседнего с Черногорией государства.

Российские власти назвали результаты расследования в Черногории «абсурдными».