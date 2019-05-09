У правительственной комиссии, расследующей катастрофу в Шереметьеве, пока нет претензий к самолетам Sukhoi Superjet

При этом за последние несколько дней отменены десятки рейсов, которые должны были выполняться на этом лайнере.

Объективных оснований для прекращения эксплуатации самолета Sukhoi Superjet нет никаких, заявил сегодня вице-премьер Юрий Борисов. Его слова приводят агентства. Он отметил, что правительственная комиссия продолжает своей расследование, рассматриваются все версии, однако пока к техническим параметрам, к исправности лайнера претензий нет. Вице-премьер Максим Акимов также считает, что говорить о запрете эксплуатации лайнера до окончания расследования преждевременно, а бывший глава компании «Сухой» Михаил Погосян и вовсе полагает, что опасения, появившиеся после аварии, спровоцировало необъективное освещение трагедии в СМИ.

Между тем, последние несколько дней были отменены или задержаны десятки рейсов, которые выполнялись на самолетах Sukhoi Superjet. В некоторых случаях сообщалось о том, что причиной изменений в расписании вылетов лайнеров «Аэрофлота» стали технические неполадки. По данным агентства «Интерфакс», сегодня перевозчик отменил еще по меньшей мере 10 парных вылетов. В «Аэрофлоте» ситуацию не комментируют. Эксперты, опрошенные газетой РБК, считают, что экипажи лайнеров пытаются перестраховаться и отказываются лететь при возникновении малейших подозрений в неисправности.

Авария в аэропорту Шереметьево произошла в минувшее воскресенье. Лайнер Sukhoi Superjet, выполнявший рейс в Мурманск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета, где совершил жесткую аварийную посадку и загорелся. Погиб 41 человек. После катастрофы на сайте Change.org появилась петиция с требованием приостановить эксплуатацию самолета. Ее подписало почти 180 тысяч человек.

Отметим, что в качестве основных версий катастрофы следователи рассматривают возможную ошибку пилотов, лиц, проводивших техосмотр, а также неисправность самолета и метеоусловия.

Сухой Суперджет, оказавшийся в центре внимания после катастрофы в Шереметьево, принадлежит Объединенной авиастроительной корпорации, которая часто оказывается в центре скандалов, — сообщает издание Инсайдер. Оно утверждает, что корпорация связана с тамбовско-малышевской организованной преступной группой. Ее лидер Геннадий Петров, как выясняется из прослушек, был одним из фактических руководителей компании.