На участницу Pussy Riot составили протокол за отказ пройти медосвидетельствование на употребление наркотиков

На участницу Pussy Riot Веронику Никульшину спустя сутки задержания составили протокол за отказ пройти медосвидетельствование на употребление наркотиков. Ей грозит административный арест до 15 суток.

Согласно протоколу, «Никульшина, имея признаки наркотического опьянения, неустойчивость позы, нарушение речи, поведение, несоответствующее обстановке, не выполнила законного требования о прохождении медицинского освидетельствования». Полицейские утверждают, что пришли домой к другу Никульшиной после жалобы соседки на шумную компанию. Стражи порядка сочли, что молодые люди употребляли наркотики и поэтому решили их забрать в ОВД.

Сама активистка указала в документе, что не согласна с обвинением. Она настаивает, что не совершала никаких правонарушений, а «от освидетельствования отказалась по религиозным убеждениям». Кроме того, девушка указала, что в течение шести часов ей не объясняли причину задержания. Завтра протокол будет рассмотрен московским мировым судьей, сообщил «Интерфаксу» член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев.

Никульшину и четверых ее друзей задержали накануне днем в московской квартире. При этом сотрудники полиции не предъявили удостоверения и какие-либо документы, рассказал «Эху Москвы» адвокат Николай Джулай.

Сегодня также без объяснения причин задержали близкую подругу Никульшиной Александру Альбову и ее молодого человека. Составлены ли протоколы на всех задержанных друзей активистки, пока не известно. Помимо этого, слежку за собой заметил фотограф Александр Софеев, который дружит с участниками панк-группы Pussy Riot.

Напомним, прошлым летом Никульшина вместе с другими участниками Pussy Riot выбежала на поле «Лужников» во время финального матча чемпионата мира по футболу. В середине апреля активистку задержали по пути на церемонию «Золотой маски» в Большом театре.

Задержание участницы группы Pussy Riot Вероники Никульшиной может быть вызвано страхом властей перед ее активистской деятельностью. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказала обозреватель интернет-издания «МБХ медиа» Зоя Светова.