Традиционный парад победы в Москве прошел в этот раз без авиации

В нем приняли участие более 130 единиц техники и 13 тысяч военнослужащих.

Парад стартовал, как только высокопоставленные зрители, в том числе Владимир Путин и премьер Медведев, разместились на трибунах рядом с мавзолеем. Все началось с внесения на Красную площадь флага России и знамени победы.

Принимал парад министр обороны Шойгу. Проезжая через ворота Спасской башни, он снял фуражку и перекрестился. В этом году для церемонии он выбрал новый автомобиль — отечественный Aurus. Этой же моделью даже в зарубежных поездках вот уже год с лишним пользуется Владимир Путин. Начал парад главком сухопутных войск Олег Салюков. Шойгу проехал по Красной площади и поприветствовал парадные расчеты.

После приветственного слова Путина солдаты начали покидать Красную площадь. Одна из новинок, которую можно было заметить – недавно принятые на вооружение винтовки АК-12 в руках у марширующих десантников и росгвардейцев.

Следом перед трибунами пошла механизированная колонна, возглавляемая танком Т-34. Не обошлось без стратегически важных пусковых установок ракет «Ярс». Проездом армейской техники парад не ограничился. На брусчатке снова показались представители ведомства Виктора Золотова.

Воздушную часть парада, несмотря на несколько репетиций в небе над Москвой, отменили из-за непогоды. Два года назад от пролета авиации отказались по той же причине.

Единственным зарубежным гостем на московском параде победы стал бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Присутствие Росгвардии на Параде Победы говорит о том, что власти всерьез рассматривают народных активистов как военную угрозу. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал военный обозреватель Александр Гольц. На Параде должны присутствовать вооруженные силы, защищающие Россию от внешней угрозы, но высшие чиновники стремятся впихнуть туда представителей своих ведомств, — добавил Александр Гольц.

Россия продолжит наращивать военную мощь ради установления мировой стабильности и безопасности. Об этом во время парада на Красной площади заявил президент Владимир Путин.

Слова Владимира Путина о необходимости борьбы с терроризмом, неонацизмом и экстремизмом не приведут к конкретным действиям. Возможно, это было адресовано руководству Украины. Такое мнение «Эху Москвы» высказал политолог Валерий Соловей. Россия показывает, что стоит на стороне добра и света, и страны Запада, согласно этой позиции, должны поскорее определиться с тем, какую сторону им занять, добавил Валерий Соловей.

Победу в Великой отечественной войне и современные военные реалии нельзя смешивать. Однако именно это происходит в нынешней России, об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал директор международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий Олег Будницкий. Многие граждане России никогда не общались с ветеранами, в их семьях никогда не уделялось особого внимания памяти о войне, поэтому их представления об этом явлении крайне ограничены, отметил Олег Будницкий.