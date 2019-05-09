В Москве на акцию «Бессмертный полк» вышли десятки тысяч человек

Спустя несколько часов после завершения парада на Красной площади формировать колонны шествия с портретами погибших во время войны родственников встали на Ленинградском проспекте, у ВТБ-Арены. Там были установлены рамки, перед рамками всех встречал ряд полицейских кинологов, после визуального досмотра люди присоединялись к акции. Утреннюю облачность развеяло, ярко светило солнце. Волонтеры раздавали бутилиррованную воду, полевые кухни готовили нехитрую закуску. Все сопровождалось доносящимися из звукоусиливающей аппаратуры музыкальными композициями военной поры – Марк Бернес, Клавдия Шульженко, Булат Окуджава. Группа представителей одной из среднеазиатских диаспор выделялась особой активностью – люди вместе пели песню Катюша».

Партийной символики на внепартийной акции заметно не было, впрочем, в какой-то момент удалось заметить несколько человек с портретами Сталина. Волнами по людскому морю раздавался звук многократно повторяемого «ура».

Многие охотно рассказывали о своих ветеранах, с портретами которых вышли на московскую акцию.

Ближе к Кремлю людской поток обретал дополнительную плотность. К акции присоединился президент Путин. Он возглавил шествие, неся портрет отца-фронтовика. Несмотря на то, что Владимир Путин не раз заявлял о том, что против придания официального характера акции, в этом году она вновь, по многим свидетельствам, прошла при серьезном административном регулировании со стороны властей.

По некоторым подсчетам к столичной акции присоединились полмиллиона человек. Шествия «Бессмертного полка» прошли сегодня во многих городах страны и рядя зарубежных стран.

День Победы – это величайший праздник, и акция «Бессмертный полк» стала его неотъемлемой частью, — сказал в эфире Первого канала актер Василий Лановой.

Акции в честь Дня Победы – парады и шествия – организуются для того, чтобы выразить глубокую благодарность победителям-ветеранам Великой Отечественной войны, — сказал президент Путин. Между тем, на военном параде на Красной площади Путин заявил, что Россия продолжит наращивать военную мощь ради стабильности и безопасности всего мира.

Более миллиона людей приняли участие в шествии Бессмертный полк в Петербурге. В Северной столице акция прошла в пятый раз. В прошлом году в шествии в Петербурге приняли участие также около миллиона человек.

Политизация «Бессмертного полка» вредит не только акции, но и самой власти. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политик Владимир Рыжков. Принуждение к участию в акции убьет саму идею «Бессмертного полка», — считает Владимир Рыжков.