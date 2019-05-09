Прощание с композитором Евгением Крылатовым пройдет в эту субботу в храме на Ходынском поле в Москве

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на его сына. Композитора похоронят на Митинском кладбище. Будет ли организована гражданская панихида, не уточняется.

Крылатов умер вчера в возрасте 85 лет. У него была двусторонняя пневмония. Композитор написал музыку к полутора сотням картин. Среди его произведений – песни «Крылатые качели», «Три белых коня», «Прекрасное далеко», а также музыка к мультфильмам «Умка» и «Каникулы в Простоквашино».