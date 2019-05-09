Эстонские власти напомнили о территориальных претензиях к России

Москва до сих пор не вернула Таллинну более 5% территорий, — сказал министр внутренних дел Март Хельме. Как пишет «Коммерсантъ», эту тему глава внешнеполитического ведомства поднял после вопроса журналистов о запланированном визите в Эстонию французского политика Марин Ле Пен, которая считает, что Крым был присоединен к России добровольно.

Хельме отметил, что двойных стандартов быть не должно, и Эстония готова терпеливо ждать, когда территориальный вопрос с Россией будет решен в рамках международного права.