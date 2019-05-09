На Украине вандалы частично разрушили памятник советским воинам

Монумент в Днепропетровской области был поврежден минувшей ночью. Об этом сообщает местная полиция. Атаке подверглись две гранитные плиты. На одной изображен вооруженный солдат, на второй написано, что в годы войны здесь были похоронены 64 советских воина.

Кроме того, в ночь на 9 мая неизвестные разбили мраморную плиту памятника под Севастополем. Там были выбиты имена крымских татар, погибших в годы войны, — сообщает «Радио Свобода».