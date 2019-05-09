США направили в район Персидского залива еще два стратегических бомбардировщика

Самолеты В-52 были переброшены на авиабазу в Катаре на фоне угроз Вашингтона в адрес Тегерана, — сообщает Интерфакс. Накануне там приземлились два аналогичных воздушных судна. Они могут нести крылатые ракеты большой дальности «Томагавк». Ранее Соединенные Штаты объявили о намерении направить авианосную ударную группу к берегам Ирана. Этот шаг в Белом доме объяснили тем, что на американские вооруженные силы на Ближнем Востоке может быть совершено нападение.