Участнице группы Pussy Riot грозит административный арест за употребление наркотиков

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на московскую ОНК. Веронику Никульшину, а также ее знакомых задержали накануне ночью. На нее составили протокол за отказ пройти медицинское освидетельствование.

Задержание может быть вызвано страхом властей перед активистской деятельностью участницы группы Pussy Riot. Такое мнение «Эху Москвы» высказала обозреватель интернет-издания «МБХ Медиа» Зоя Светова.

Никульшина была одной из участниц акции «Милиционер вступает в игру». Во время финального матча Чемпионата мира по футболу она и двое ее соратников выбежали на поле в полицейской форме.