Памятник Сталину открыли в День победы в Новосибирске

Инициаторами выступили местные коммунисты.

Церемония открытия прошла при участии первого секретаря новосибирского обкома, мэра города Анатолия Локотя. Он напомнил, что под руководством советского вождя народ победил оккупантов и восстановил страну. А открытием памятника общественники чтят генералиссимуса великой победы. Слова градоначальника приводит «Радио Свобода». Чиновник предостерег так называемых либералов от попыток переписать историю.

За установку бюста в марте высказался художественный совет Новосибирска. С их разрешения трехметровый памятник появился сегодня во дворе регионального отделения компартии. Власти назвали решение компромиссным. У поклонников Сталина появилась возможность возлагать цветы, а его расположение не должно оскорблять противников.

Возле здания КПРФ уже прошел протестный митинг. Коммунисты не исключают, что возьмут бюст под круглосуточную охрану.

В церемонии приняли участие около 200 человек.