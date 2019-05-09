В Москве уже несколько часов проходит «Бессмертный полк»

По предварительным оценкам, на акцию могут выйти около миллиона жителей столицы. На Красной площади шествие возглавил президент Владимир Путин. Рядом с ним, как и в прошлом году, шел исполнитель одной из главных ролей в фильме «Офицеры» Василий Лановой. Воспоминания о войне и победе сохранятся на всю жизнь, — сказал актер Первому каналу. Лановой отметил, что День Победы является величайшим праздником, и акция «Бессмертный полк» стала неотъемлемой его частью.