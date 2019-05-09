Папа Римский Франциск потребовал от священников сообщать о случаях домогательств

Апостольское послание – официальный документ Католической церкви – был издан сегодня. В бумаге говорится о том, что священнослужители должны уведомлять местные власти о нарушениях закона, о которых им стало известно. Причем это предписание действует и в отношении событий, имевших место в прошлом.

Послание опубликовано на фоне многочисленных скандалов, связанных с домогательствами к детям и попытками скрыть эти факты со стороны высокопоставленных церковных иерархов.