КНДР предположительно снова запустила ракеты малой дальности

Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на Вооруженные силы Южной Кореи. Снаряды пролетели в восточном направлении. В Токио утверждают, что они не долетели до территориальных вод Японии.

За последнее время этот пуск стал уже вторым. Ранее в Пхеньяне рассказали об испытании нового «тактического управляемого оружия». Ракета якобы была оснащена «мощной боеголовкой».

На прошедшем саммите США и КНДР американский президент говорил, что Ким Чен Ын пообещал воздерживаться от запусков баллистических ракет и испытаний ядерного оружия.