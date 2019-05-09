В Казахстане власти заблокировали социальные сети и сайты нескольких новостных изданий

Как сообщает агентство «Фергана», доступ к которому также был закрыт, под запрет попали в том числе Telegram, Facebook, Youtube и Instagram, которые использовались заблокированными ресурсами для публикации своих текстов.

В последние месяцы в Казахстане периодически ограничивали доступ к социальным сетям в попытке предотвратить распространение призывов к антиправительственным митингам. Этим занималось запрещенное в стране движение «Демократический выбор Казахстана».