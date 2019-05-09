«Аэрофлот» сегодня отменил по меньшей мере десять рейсов с использованием самолета «Сухой Суперджет»

Это следует из данных на онлайн-табло аэропорта «Шереметьево». О причинах пока ничего не говорится. Ранее перевозчик также отменял или задерживал рейсы с использованием российского лайнера. В некоторых случаях это связывали с некой технической неисправностью.

В минувшее воскресенье SSJ-100, следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся столицу и совершил жесткую посадку. При этом он загорелся. Погиб 41 человек. Авиационные власти пока не видят причин выводить самолеты этой модели из эксплуатации.