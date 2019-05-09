Владимир Путин отверг предположение о милитаристской подоплеке празднования Дня Победы

Шествия и парады, по его словам, не преследуют цели запугивать другие государства, — сказал российский лидер Первому каналу. Президент принял участие в акции «Бессмертный полк» на Красной площади. Он шел в первых рядах, держа в руках портрет своего отца-фронтовика.

Между тем, ранее организаторы шествия призвали воздержаться представителей власти на всех уровнях от желания возглавить колонны и не политизировать акцию.