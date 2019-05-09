На задержанную накануне участницу Pussy Riot составили протокол за отказ пройти медосвидетельствование

Ее заподозрили в употреблении наркотиков. Теперь активистке грозит штраф или административный арест до 15 суток, суд рассмотрит дело завтра.

Вероника Никульшина, имея признаки наркотического опьянения, неустойчивость позы, нарушение речи, поведение, несоответствующее обстановке, не выполнила законного требования о прохождении медицинского освидетельствования, сказано в протоколе, составленном в отношении участницы Pussy Riot. Его текст приводит издание «Медиазона». Сама Никульшина указала в документе, что не согласна с обвинениями, никакого правонарушения не было, а от медосвидетельствования отказалась по религиозным причинам. Она также отметила, что ей в течение 6 часов не объясняли причину, по которой активистку и четырех ее друзей задержали накануне. Со слов полицейских, они пришли домой к другу Никульшиной после жалобы соседки на шум. Они предположили, что молодые люди употребляли наркотики, и доставили всех в ОВД. Адвоката к задержанным пустили только сегодня.

Сегодня также задержали подругу Вероники Никульшиной Александру Альбову и ее молодого человека. Известно, что они не имеют отношения к активизму и политике.