В Москве проходит акция «Бессмертный полк»

В шествии принял участие президент Владимир Путин.

Движение стартовало примерно час назад. Тысячи людей двигаются по Тверской улице от метро «Динамо» в сторону Кремля. Возглавил колонну президент. Он вместе с другими участниками акции прошел по Красной площади, держа в руках портрет своего отца фронтовика. Как и в прошлом году, рядом с Путиным шел исполнитель одной из главных ролей в фильме «Офицеры» Василий Лановой.

Шествие проходит под песни военных лет. Многие пришли семьями, с детьми, с музыкальными инструментами. Некоторые одеты в историческую военную форму. Люди держат в руках портреты своих дедов и прадедов, бабушек и прабабушек – участников Великой отечественной войны. На многих табличках есть также краткая история своих героических предков. Между тем, наш корреспондент также заметил в колонне людей с портретом Сталина. Волонтеры раздают участникам шествия георгиевские ленточки, наклейки и воду. Также по всему маршруту расположены точки с полевой кухней.

Присоединиться к колонне можно у метро «Динамо» и «Белорусская». Обычно шествие длится до последнего участника.

«Бессмертный полк» – это очень хорошая традиция, — заявил президент Путин в интервью Первому каналу. Путин признался, что не удивлен тому, что многие страны поддерживают акцию «Бессмертный полк».

Сегодня в Москве состоялся военный парад по случаю Дня Победы. Вместе с другими подразделениями по Красной площади прошла колонна Росгвардии – с бронированными автомобилями «Патруль» и «Урал», — рассказал ведущий трансляции парада.

Воздушную часть парада отменили из-за неблагоприятных погодных условий, — сообщает Интерфакс.