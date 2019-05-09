Участнице Pussy Riot Веронике Никульшиной грозит административный арест

Она отказалась пройти медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения. Завтра ожидается заседание в Мировом суде, — рассказал Интерфаксу член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев. Ранее стало известно, что Никульшина и четверо его знакомых задержаны в Москве. Сама Никульшина со слов ее адвоката заявила, что не согласна с обвинением и отказалась от освидетельствования по религиозным убеждениям.