Журналиста BBC уволили за неудачную шутку про первенца принца Гарри

Ведущий сравнил ребенка с шимпанзе.

Королевского младенца выписали из больницы, написал в своем микроблоге в Твиттере Дэнни Бэйкер и проиллюстрировал сообщение архивным черно-белым фото мужчины и женщины, держащими за руку обезьяну в костюме и с тростью. Пользователи сети юмор не оценили, обвинив журналиста в расизме и издевательстве над африканскими корнями герцогини Меган Маркл.

Представитель BBC пояснил, что опубликованный снимок идет вразрез с ценностями корпорации. Твит был серьезной ошибкой. Бэйкер – прекрасный ведущий, но еженедельное радиошоу он вести больше не будет, добавили в компании.

61-летний журналист уже удалил свое сообщение и попытался смягчить удар. Картинку с шимпанзе он мог бы запостить даже на фоне рождения своего собственного ребенка. Позже он признал, что твит был глупым и безумным.

В понедельник у принца Гарри и Меган Маркл родился мальчик.