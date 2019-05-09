В Казахстане заблокировали соцсети и сайты ряда СМИ

Возможная причина — запланированные на сегодня протестные митинги.

С самого утра на территории Казахстана оказались недоступны сайты ряда местных новостных агентств и газет, в том числе «Ферганы». Ресурсы некоторых сетевых изданий открываются только при помощи прокси— и VPN-сервисов, сообщает «Радио Азаттык». Сайт InformБЮРО ранее не работал, но затем доступ к нему возобновился. Не открывается также сайт Казахстанского бюро по правам человека. Редакции изданий заявили о намерении продолжить работу в соцсетях. Однако, спустя некоторое время вслед за новостными ресурсами оказались заблокированы и соцсети, и мессенджеры — не работают Telegram, Facebook, Youtube и Instagram. В то же время, по данным «Ферганы», социальная сеть «ВКонтакте» в настоящее время доступна. Местные СМИ связывают случившееся с митингами и шествиями, которые запрещенное в стране движение «Демократический выбор Казахстана» собирается провести 9 мая в городах республики одновременно с акцией «Бессмертный полк».

Накануне Генпрокуратура пригрозила привлечь к ответственности участников несанкционированных акций.

1 мая в Казахстане прошли акции протеста с требованием провести честные и прозрачные выборы президента. МВД сообщило о задержании 80 человек.