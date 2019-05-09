В отношении участницы Pussy Riot Вероники Никульшиной составили административный протокол – за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения, — рассказал Медиазоне адвокат Дмитрий Джулай, который встретился с активисткой. Сама Никульшина заявила, что не согласна с обвинением и она утверждает, что ей не объясняли причину задержания в течение шести часов. Участница Pussy Riot объяснила, что отказалась от освидетельствования по религиозным убеждениям.

Сегодня также без объяснения причин задержали близкую подругу Никульшиной Александру Альбову и ее молодого человека.