Белоусов: Решение США повысить пошлины на ряд товаров из Китая негативно отразится на экономике России

Решение США повысить пошлины на ряд товаров из Китая негативно отразится на экономике России, — считает помощник президента Андрей Белоусов. Его цитирует ТАСС. Как отметил Белоусов, возможно, непредсказуемые колебания курса рубля. Впрочем, риски невелики, думаю, с этой бедой мы справимся, — добавил помощник президента.

Ранее Дональд Трамп объявил о том, что Вашингтон с 10 мая увеличит пошлины на некоторые китайские товары с 10 до 25%. Несмотря на это заявление, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ поедет в США 9-10 мая для продолжения консультаций.