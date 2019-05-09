В решающем матче футбольной Лиги Чемпионов сыграют английские Ливерпуль и Тоттенхэм

При том, что еще пару дней назад такой финал казался невероятным.

После первых полуфиналов фаворитами казались Барселона и Аякс. Каталонцы разгромили на Камп Ноу Ливерпуль. Голландцы добились минимальной победы в Лондоне.

Но ответные матчи опровергли все, казавшиеся очевидными, расклады. Сперва Ливерпуль уже к середине второго тайма ликвидировал гандикап в три мяча. А в концовке и вовсе добил деморализованного соперника, издевательски разыграв угловой удар. Но это оказался еще не главный камбек полуфинальной стадии.

Вчера в Амстердаме Аякс довольно быстро забил Тотенхэму два мяча. И ушел на перерыв со сверх комфортным преимуществом.

Самоуспокоенность в итоге голландцев и подвела. Бразилец Лукас Мауро за 4 минуты дважды поразил ворота хозяев. А на 6-й добавленной минуте поверг трибуны Арены Йохана Кройфа в настоящий шок. Оформив хетт-трик и принеся своей команде невероятную победу.

Финальный матч Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде.