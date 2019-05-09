Иран приостановил свое участие в ядерной сделке и угрожает перекрыть мировые поставки нефти через Ормузский пролив в то время, как США направляют в регион группу своих авианосцев, — сообщают зарубежные СМИ.

Обстановка вокруг Персидского залива после выхода Вашингтона из ядерного соглашения с Ираном ровно год назад продолжает ухудшаться, пишет сайт Дойче Велле. Ситуация усугублена тем, что в начале мая истек срок, на который США освободили своих союзников и их компании от штрафных санкций на покупку иранской нефти. Перекрытие Ираном Ормузского пролива угрожает экспорту нефти из Бахрейна, Катара, Кувейта, Саудовской Аравии, Арабских эмиратов и Ирака, и может блокировать поставки около 30 процентов мировой нефти, предупреждает автор. Как передает NBC News, основываясь на разведданных о том, что официальный Иран одобрил нападения на американских военных со стороны своих союзников в Персидском заливе, Сирии, Ираке и Йемене, Вашингтон направил в Залив авианосную ударную группу и тактическую группу бомбардировщиков В-52, подняв степень напряженности между двумя странами на самый высокий уровень за последние годы.

В Вашингтоне считают, что Иран осуществляет переброску баллистических ракет малой дальности на борту своих кораблей, находящихся в Персидском заливе.