В Черногории вынесен приговор по делу о попытке госпереворота

Длительные сроки заочно получили двое россиян.

В общей сложности обвиняемым назначено свыше 60 лет тюрьмы. Самое тяжелое наказание — 15 и 12 лет лишения свободы – должны понести граждане России Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, которых не было на скамье подсудимых. Как заявила судья, именно они являлись главными инициаторами и организаторами попытки госпереворота и снабжали остальных осужденных деньгами и инструкциями. Всего виновными признаны 12 человек, в том числе лидеры черногорского оппозиционного «Демократического фронта» Андрий Мандич и Милан Кнежевич. Они получили по пять лет. Всех фигурантов признали виновными в создании преступной организации и терроризме.

По версии следствия, переворот намечался 16 октября 2016 года

во время выборов в парламент. Его целью было предотвратить вступление Черногории в НАТО. При этом, заговорщики планировали покушение на премьер-министра Мило Джукановича. Местные власти утверждали, что к организации переворота были причастны российские спецслужбы. В частности, Попов и Шишмаков, которых в Подгорице называют сотрудниками ГРУ, сформировали на территории Черногории, Сербии и России криминальную группу, которая должна была убить премьера.

В Москве называли все обвинения в причастности России к попытке путча голословными. Черногорская оппозиция называла процесс политически мотивированным.