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14:06, 09 мая 2019

В правительственной комиссии пока не видят оснований для приостановки эксплуатации самолета Sukhoi Superjet

Комиссия расследует аварию лайнера в аэропорту Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек.

Окончательные данные комиссии еще не обнародованы, рассматриваются все версии, но пока к техническим параметрам, к исправности самолета Sukhoi Superjet претензий нет, заявил сегодня вице-премьер Юрий Борисов. Его слова приводят агентства. Он отметил, что, цитата, «объективных оснований для прекращения эксплуатации лайнера нет никаких». Напомню, что вскоре после катастрофы петиция с соответствующим требованием появилась на сайте Change.org. Ее подписало почти 180 тысяч человек. Вице-премьер Максим Акимов, комментируя инициативу, подчеркнул, что пока расследование не завершено, делать выводы рано. Между тем, бывший глава компании «Сухой» Михаил Погосян считает, что опасения, появившиеся после аварии, спровоцировало необъективное освещение трагедии в СМИ.

Отметим, что за последние два дня были отменены или задержаны более 10 рейсов на самолетах «Сухой Суперджет». Эксперты, опрошенные газетой РБК, считают, что экипажи лайнеров пытаются перестраховаться при возникновении малейших подозрений в неисправности



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