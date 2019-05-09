Путин: Россия продолжит укреплять свою обороноспособность

Об этом сегодня во время парада в честь 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне сказал президент Владимир Путин.

Власти продолжают рассказывать об укреплении обороноспособности в то время, как расходы на оборону уменьшаются, — отметил в интервью «Эху» военный обозреватель Александр Гольц.

В свою очередь, политолог Валерий Соловей обратил внимание на высказывание о противостоянии неонацизму. Он не исключил, что глава государства таким образом намекает на Украину.

На празднование Дня Победы в этом году не приехали иностранные лидеры. Как заявили ранее в Кремле, их не стали приглашать. Среди высокопоставленных зарубежных гостей на параде был лишь бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Военные парады сегодня прошли в нескольких сотнях российских городов. В тридцати из них привлекли военную технику, в некоторых городах – авиацию. В Екатеринбурге в Параде Победы впервые участвовали байкеры. В Мурманске — два американских танка Второй мировой войны, восстановленных российскими военнослужащими. В Москве среди новинок парада этого года были два автомобиля Aurus, на которых объезжали парадный строй министр обороны и главком сухопутных войск, а также недавно принятые на вооружение автоматы АК-12, с ними прошли десантники и росгвардейцы. В последний момент в столице отменили воздушную часть парада. Согласно официальной версии, пролету авиации помешала облачная погода.



Тем временем, российские регионы друг за другом присоединяются к акции «Бессмертный полк». Только в Москве, как ожидается, в шествии примут участие около миллиона человек. Акция начнется меньше чем через час. Во время подготовки акции «Бессмертный полк» из разных регионов поступали сообщения о принуждении к участию в шествии школьников, студентов, бюджетников. В одном из столичных районов в восточном Измайлово на акции, которая прошла за два дня до Дня Победы, развернули флаги «Единой России». Между тем, по задумке авторов «Бессмертного полка», это шествие является неполитическим: его участники выходят с плакатами родственников, погибших в годы Великой Отечественной войны.