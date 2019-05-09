Владимир Зеленский: «Никто не имеет права приватизировать эту победу»

Об этом избранный президент Украины написал на своей странице в Facebook.

«Война коснулась каждой украинской семьи. Вклад украинцев в победу — огромный», — написал он.

В связи с этим, Зеленский отметил, что нельзя «говорить, что она могла произойти и без украинцев».

Владимир Зеленский также назвал День Победы «днем благодарности». Сам Зеленский 9го мая возложил цветы на могилу своего дедушки. «Он прошел всю войну и остался навсегда в моей памяти одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов. Жаль, что мы так редко вспоминаем ветеранов, своих дедушек и бабушек», — написал Зеленский.