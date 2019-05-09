Мэр Москвы Сергей Собянин в 2018-ом году заработал более 7,5 миллионов рублей, — следует из материалов, опубликованных на сайте мэрии. В собственности столичного градоначальника гараж и квартира более 308 квадратных метров. Информации об имуществе родственников в декларации нет.

Самый большой доход среди чиновников столичного правительства задекларировал руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин. Он заработал более 81 миллиона рублей, — сообщает ТАСС.