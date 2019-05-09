Несмотря на катастрофу в Шереметьево, претензий к самолету Сухой Суперджет 100 пока нет, расследование продолжается

Несмотря на катастрофу в Шереметьево, претензий к самолету Сухой Суперджет 100 пока нет, расследование катастрофы продолжается и изучаются все версии, — заявил вице-премьер Юрий Борисов. Его цитирует РИА Новости. В правительстве предлагают дождаться завершения расследования. 7 и 8 мая «Аэрофлот» задержал несколько рейсов, которые выполняют самолеты Сухого. Сегодня отменены по меньшей мере 17 рейсов на Сухой Суперджет 100, — сообщает РБК.