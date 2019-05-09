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13:04, 09 мая 2019

В Национальной Хоккейной Лиге определились все полуфиналисты Кубка Стэнли

Последним минувшей ночью стал клуб Сан-Хосе Шаркс.

В седьмом матче полуфинала Западной конференции «Сан-Хосе принимал хоккеистов «Колорадо Эвеланш». И одержал победу со счетом 3:2. Молнии вышли в третий раунд плей-офф. Где сыграют за выход в финал Кубка Стэнли против Сент-Луиса. Вторую путевку в финал разыграют лучшие клубы Востока – Бостон Брюинз и Каролина Харикейнз.
Отметим, что после вылета Колорадо для участия в чемпионате мира освободился защитник «лавин» Никита Задоров. Который уже ответил согласием на приглашение тренерского штаба сборной россии. И в ближайшие дни должен присоединиться к команде.

Чемпионат мира по хоккею стартует в Словакии уже завтра.



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