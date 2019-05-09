Дональд Трамп обвинил Китай в срыве сделки в ходе торговых переговоров

Именно этим президент США объяснил введение новых пошлин на китайские товары.

Китайская сторона нарушила соглашение и за это заплатит, заявил американский лидер, выступая перед сторонниками во Флориде. По его словам, Вашингтон отступать не намерен и если соглашение в итоге не будет достигнуто, Пекин столкнется с жесткими тарифами. При этом, для США нет ничего плохого в том, чтобы пополнить казну на 100 миллиардов долларов в год, резюмировал президент.

Трамп в минувшее воскресенье анонсировал увеличение тарифов на часть экспорта из КНР с 10% до 25%, и не исключил введения пошлин на другие товары, какие именно не уточнялось. Новые правила должны вступить в силу уже завтра. В целом тарифы увеличиваются на 200 миллиардов долларов. Китайские власти выступили против таких намерений. В американских СМИ появились опасения, что китайская сторона может отказаться от предстоящих торговых переговоров.

Тем не менее, несмотря на Угрозы Трампа, в Пекине подтвердили намерение вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ посетить Вашингтон 9-10 мая для продолжения консультаций.