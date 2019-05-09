Почти в 30 российских городах сегодня состоялись военные парады по случаю 74-ой годовщины Победы в ВОВ

В Екатеринбурге в Параде Победы впервые участвовали байкеры. Члены мотоклуба «Черные ножи» на мотоциклах военных лет следовали сразу за танком Т-34, возглавляющим колонну. Как отмечает агентство ТАСС, присутствие байкеров на параде объясняется тем, что они считают себя преемниками военных мотоциклистов-разведчиков. В Мурманске вслед за Т-34 на площадь выехали два американских танка времен Второй мировой войны. Они были подняты со дна Баренцева моря водолазами и отреставрированы до заводского состояния. Во Владивостоке впервые промаршировал парадный расчет женщин-военнослужащих, а в Санкт-Петербурге Парад Победы проходил под сопровождение церковных колоколов – на Дворцовой площади установили передвижную звонницу. Военный парад в столице даже без воздушной части традиционно стал самым масштабным. Его принимал министр обороны Сергей Шойгу, который выехал на Красную площадь в новом автомобиле Aurus Senat. Эту модификацию создали специально для подобных торжеств, и сегодня состоялась ее премьера.

Трансляцию московского Парада Победы сегодня могли посмотреть даже пассажиры метро. Вечером на экранах в вагонах метрополитена также покажут запуск салюта