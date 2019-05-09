В Сургуте задержали участниц пилотажной группы «Барсы», которые должны были участвовать в акции «Бессмертный полк»

Об этом сообщает агентство URA.Ru со ссылкой на главу авиаклуба, депутата сургутской думы Евгения Барсова. Он рассказал, что девушки наклеили на самолеты атрибутику акции и портреты своих родственников, согласовали мероприятие с Росавиацией. Летчицы должны были пролететь над городом. Планировалось, что Сургут станет единственным в России городом, где у Бессмертного полка будет воздушная часть, — сказал Барсов. По словам руководителя пилотажной группы, причиной задержания стала анонимная жалоба на состояние используемой техники. В мэрии Сургута сказали, что о срыве акции им ничего неизвестно. На своей странице в Инстаграме группа «Барсы» сообщила, что причина задержания – подозрение в экстремизме. Позже там появилось уточнение, что акция все-таки состоится. Такое решение принято после вмешательства губернатора.