Основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев объявлен в международный розыск по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба». Об этом со ссылкой на источник сообщает РБК. Информацию подтвердил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн. По его сведениям, бизнесмен находится в Германии.

По данным источников, Самарский суд накануне заочно арестовал Трушева. Сам Трушев в интервью изданию Медуза ранее говорил, что не является бенефициаром компаний, владеющих и арендующих имущество узла слива нефти. Претензии он назвал «попыткой найти крайнего».

Два дня назад об аресте четырех фигурантов дела о загрязнении нефти официально сообщил суд в Самаре Говорилось также, что еще два человека объявлены в розыск.