К задержанным накануне участнице Pussy Riot Веронике Никульшиной и ее друзьям второй день не пускают адвоката

Кроме того, сегодня полиция задержала подругу Никульшиной Александру Альбову и ее молодого человека без объяснения причин. Накануне при задержании Никульшиной и ее друзей полицейские сказали, что им необходимо провести опрос, связанный с повреждением некого государственного имущества. В прошлом году Никульшина стала одной из участниц акции Pussy Riot, проведенной в Лужниках во время финала чемпионата мира по футболу, она была арестована на 15 суток. Месяц назад ее снова задерживали по пути на церемонию вручения премии «Золотая маска». Тогда девушку отпустили без предъявления обвинений.