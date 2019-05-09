Волейболисты «Кузбасса» победили казанский «Зенит» в четвертом матче финальной серии чемпионата России и впервые в своей истории завоевали золотые медали.

В Кузбасс мало кто верил. Даже после того, как счет в серии стал два ноль в пользу кемеровчан, букмекеры отдавали предпочтение десятикратным Чемпионам России. И подопечные Владимира Алекно, выиграв третий матч, казалось, взяли себя в руки и вернули серии интригу. Но не тут то было. Четвертая игра, которая прошла в Кемерово в среду, стала решающей. Наставник Кузбасса Туомас Саммельвуо назвал случившееся чудом, которое было бы невозможным без кропотливой, изнурительной работы на протяжении всего сезона. —

После первой игры в Казани многие думали, что это случайность, но после трёх побед можно констатировать — мы заслужили это Золото.

Добавим, что Кузбасс прервал гегемонию Зенита, который пять раз подряд становился Чемпионом России.

Оба клуба, а также Факел из Нового Уренгоя, завоевавший бронзу Чемпионата страны, будут представлять Россию в Лиге чемпионов.