США ввели новые санкции против Ирана

Ограничения против металлургической отрасли связаны с невыполнением Тегераном обязательств по ядерной сделке.

В черный список Вашингтона на этот раз попали производители и собственники производства металлов в Иране, а также те, кто ими торгует. Их активы в американской юрисдикции будут блокированы по решению Минфина.

Указ о новых санкциях подписан президентом Дональдом Трампом. Предполагается, что эти шаги лишат Тегеран возможности зарабатывать на экспорте железа, стали, алюминия и меди. В Белом доме опасаются, что средства от продажи пойдут на финансирование и распространение оружия массового уничтожения, террористических группировок и сетей, региональной агрессии и военной экспансии.

Политика США по-прежнему запрещает Ирану все пути к ядерному оружию и межконтинентальным баллистическим ракетам и противодействует пагубной роли на Ближнем Востоке, отмечается в документе.

Обещание приостановить производство ядерного оружия в обмен на снятие международных санкций власти Ирана дали в 2015 году. В прошлом году Трамп объявил о выходе из ядерной сделки из-за ее неработоспособности. В свою очередь Тегеран в минувшем апреле приостановил выполнение некоторых положений соглашения.