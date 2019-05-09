В Черногории по делу о попытке государственного переворота вынесен заочный приговор двум россиянам

Власти балканской страны считают, что за неудавшимся путчем стояли российские спецслужбы.

Верховный суд Черногории заочно приговорил к длительным тюремным срокам бывшего заместителя военного атташе российского посольства в Польше Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова. Около полугода назад расследовательская группа Bellingcat сообщала, что Попов — офицер спецназа ГРУ, его настоящее имя Владимир Моисеев, ранее он принимал активное участие в российско-грузинском конфликте. Шишмаков приговорен к 15 годам лишения свободы, Попов осужден на 12 лет. Обвинения в их адрес касались событий 2016-го, в приговоре это названо «преступлением с намерением запугать граждан Черногории и поставить под угрозу основы общественного строя». Что касается Шишмакова, то издание The Insider раньше сообщило, что тот в свое время учился в Военно-дипломатической академии минобороны и в свое время был депортирован из Польши за шпионаж в пользу России. По версии следствия, россияне были теми, кто финансировал организацию группы, участники которой должны были убить бывшего черногорского премьера Мило Джукановича. Главной задачей этого заговора было не допустить вступления Черногории в НАТО.

Еще 12 человек, которые проходят обвиняемыми по этому делу, также признаны виновными. В России какую-либо причастность к попытке переворота в Черногории отрицают.