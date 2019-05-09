Путин: Россия продолжит укреплять свою обороноспособность

Об этом, выступая во время парада на Красной площади, сказал президент Владимир Путин. Он добавил, что Москва открыта к сотрудничеству с другими странами в борьбе с терроризмом, экстремизмом и неонацизмом.

Парад в Москве сегодня начался традиционно в 10 утра, он длился около часа. Участвовала военная техника, воздушную часть отменили. В Минобороны сказали, что это связано со сложными метеоусловиями. В последний раз воздушную часть парада в Москве отменяли два года назад. При этом Минобороны тогда опубликовало фотографию пилотажной группы, пролетающую над Красной площадью во время парада.