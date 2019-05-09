За прошедший год заработок мэра Москвы Сергея Собянина увеличился на 1 миллион рублей

Декларация о доходах главы города и других чиновников столичного правительства опубликована на сайте мэрии.

Более 7,5 миллионов рублей заработал Сергей Собянин за 2018 год. В остальном его декларация не изменилась – в собственности мэра по-прежнему указан толкьо гараж, а в пользовании – квартира площадью 300 квадратных метров. Как и в прошлом году, информации о родственниках Собянина в документе нет. Согласно опубликованным данным, больше всех в столичном правительстве зарабатывает руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черёмин – его доход в 2018 составил более 80 миллионов рублей. В декларации также указаны таунхаус, квартира и три автомобиля, кроме того его несовершеннолетний ребенок владеет квартирой в России и жилым домом на 400 квадратных метров в Израиле. На втором месте по доходам глава Депаратмента транспорта Максим Ликсутов, заработавший почти 20 миллионов рублей, а на третьем – замруководителя департамента культуры Александр Кибовский, его доход составил 11,5 миллионов рублей.

Согласно опросу «Левада-центра», две трети россиян не верят, что чиновники и парламентарии указывают в декларациях все свое имущество и доходы.