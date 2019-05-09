На Алтае найдено тело четвертого альпиниста

Туристическая группа попала под лавину в понедельник.

Поисковые работы возобновились в четверг ранним утром. В них участвуют три десятка спасателей. Одна из групп работает на месте схода лавины, другая ведет поиск по гребню горы Металлург. Условия непростые. Глубина снега достигает пяти метров, опасность схода лавины сохраняется.

Тело четвертого туриста уже направлено в Горно-Алтайск для опознания. Личность пока не удалось установить. Туда же съезжаются родственники погибших. С ними работают психологи. В региональном МЧС обещают не сворачивать работу, пока не извлекут всех.

Девять альпинистов из Новосибирска отправилась в поход в первых числах мая. На маршрут они должны были выйти к воскресенью. Участники группы были хорошо подготовленными, подъем, на котором сошла лавина, не относился к сложным, уточняет портал Сибнет.

Спастись удалось только двум девушкам. Они двое суток добирались до ближайшего населенного пункта.