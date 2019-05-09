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11:00, 09 мая 2019

На Красной площади завершился парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Погода внесла свои коррективы в традиционную программу.

Парад как обычно начался под перезвон курантов на Спасской башне. Под музыку песни «Священная война» знаменная группа батальона почетного караула Преображенского полка вынесла на главную площадь страны российский флаг и легендарное Знамя Победы. Принимал парад министр обороны Сергей Шойгу. Командовал — главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

В этом году Шойгу и Салюков объезжали строй на новейших российских кабриолетах Aurus.
Поздравил всех с праздником с центральной трибуны президент Владимир Путин. Россия сделает все, чтобы обеспечить высокую боеспособность своих войск, отметил верховный главнокомандующий.

В этом году в параде приняли участие более 13 тысяч военнослужащих, свыше 130 единиц современного вооружения и военной техники. Между тем, пролет авиации отменили. По официальной версии – из-за неблагоприятных погодных условий. Самолеты и вертолеты возвращены на аэродромы базирования.

В то же время столичные аэропорты работают в обычном режиме.



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